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Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon kara yolundaki ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Aynı araçta yaralanan T.Y. ve T.Y. de hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Veysel Yalçın kaldırıldığı hastanede, eşi Münevver Yalçın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçenin Köprübaşı Mahallesi'ndeki yolda R.K yönetimindeki 29 DB 001 plakalı otomobil, Veysel Yalçın idaresindeki 29 DA 474 plakalı otomobille çarpıştı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazası nda bir çift öldü, 2 kişi de yaralandı.

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