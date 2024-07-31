Gümüşlük Müzik Festivali, Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Festival, tarihi taş ocağında iki büyük yeteneği ağırladı ve Bodrumlu sanatseverleri bir araya getirdi.

İki genç yeteneğin unutulmaz performansı

Çellist Poyraz Baltacıgil ve Piyanist Cem Esen, Antik Taş Ocağı'nda unutulmaz bir konser verdi. İki genç yetenek, Schumann ve Azarashvili'nin eserlerini seslendirerek izleyicileri büyüledi.

Poyraz Baltacıgil, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı baş çellist olarak görev yapıyor. Cem Esen ise 100'den fazla eser besteledi ve birçok ödül kazandı. Halen Hannover'da piyano alanında yüksek lisans yapıyor.

İkili alkış topladı

İkili, Schumann'ın "Adagio & Allegro Op.70" ve "Fantezi Eserleri, Op. 73" gibi eserlerini seslendirdi. Ayrıca Azarashvili'nin "Nostalji" ve Esen'in "Viyolonsel Sonatı, Op. 23" adlı yapıtlarıyla izleyiciden büyük alkış aldı. Konser, Rahmaninoff'un "Vocalise" eseriyle sona erdi.

Genç yetenekler Gümüşlük sahilinde sahne aldı

Gümüşlük Festival Akademisi'nde piyano ustalık sınıfına katılan genç yetenekler, Gümüşlük sahilinde konser verdi. 10 piyano öğrencisi, 10 günlük eğitimlerinin ardından verdikleri konserle ümit vadetti. Öğrenciler, Chopin, Bach, Beethoven, Schumann, Liszt ve Erkin gibi bestecilerin eserlerini icra etti.

Gümüşlük Müzik Festivali'nin Sanat Yönetmeni Eren Levendoğlu, festivalin aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Bugüne kadar 2 binden fazla yetenekli öğrenciye sertifika verdiklerini belirtti. Konser geliri ise bir sonraki yılın öğrenci bursu fonuna aktarıldı.

Fransız piyanist Olivier Moulin sahne alacak

5 Ağustos'ta Fransız piyanist Olivier Moulin, Antik Taş Ocağı'nda sahne alacak. Moulin, Schumann, Fauré ve Ravel'in eserlerini seslendirecek. Nancy Konservatuvarı'nda piyano profesörü olan Moulin, aynı zamanda uluslararası piyano yarışmalarında jüri üyeliği yapıyor.

Rus piyanist Ilya Itin Gümüşlük'te

7 Ağustos'ta Rus piyanist Ilya Itin, Gümüşlük Müzik Festivali'nde sahne alacak. Olağanüstü geniş repertuvarı ve müzikal duyarlılığı ile tanınan Itin, Debussy ve Chopin'in eserlerini icra edecek. Itin, aynı zamanda Gümüşlük Festival Akademisi'nde piyano masterclassları verecek.

İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella Gümüşlük'te

10 Ağustos'ta İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella, Antik Taş Ocağı'nda sahne alacak. Di Bella, Bach, Chopin, Schubert ve Liszt'in eserlerini seslendirecek. Di Bella, birçok uluslararası piyano yarışmasında ödül kazanmış bir sanatçı.

Elvan Erdin resim sergisi ve belgesel gösterimi

Festival kapsamında çocuklara yönelik müzik temalı atölyeler düzenleniyor. Gülçin Uslu ve Aslı Altan Şekerci yönetimindeki atölyeler, çocukların müziği renklerle ifade etmelerini sağlıyor. 5 Ağustos'ta ise İlyun Burkev ve Elvin Hoxha'nın katılımıyla müzik temalı bir atölye daha düzenlenecek.

11 Ağustos'ta "Yetecek Kadar" başlıklı Elvan Erdin resim sergisi, Kadıkalesi Armonia Bodrum Evleri Şapeli'nde açılacak. Sergi öncesinde ise "Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek" başlıklı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek. Belgesel, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nın öyküsünü anlatıyor.