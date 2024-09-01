İzmir merkezli Gümüşlük Müzik Festivali, Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle devam ediyor. 3 Eylül Salı akşamı, festivalin özel konuğu Erkan Oğur, sahneye çıkarak unutulmaz bir performans sergileyecek.

Erkan Oğur, Gümüşlük sahilinde gerçekleşecek konserde cazseverlerle buluşacak. Perküsyon ustası Deniz Güngör’ün de eşlik edeceği bu özel gece, Oğur’un kendi bestelerinin yanı sıra doğaçlama caz performanslarıyla taçlanacak.

Perdesiz gitarın mucidi: Erkan Oğur

Türk müziğine katkılarıyla tanınan Erkan Oğur, perdesiz gitar ve perdesiz bağlama gibi yenilikçi enstrümanların yaratıcısı olarak biliniyor. Kariyeri boyunca Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok gibi önemli isimlerle çalıştı, “Bir Ömürlük Misafir” albümüyle Avrupa listelerinde büyük başarı elde etti. Oğur, doğaçlama caz ve Türk Halk Müziği’ni harmanlayan Telvin üçlüsünün kurucuları arasında yer aldı ve 2006 yılında grup ile aynı adı taşıyan bir albüm çıkardı. Sanatçının 20’den fazla solo ve ortak albümü bulunmakta.

Deniz Güngör ve melodik perküsyonun yenilikleri

Deniz Güngör, birçok ünlü müzisyene sahne ve stüdyo kayıtlarında eşlik eden bir perküsyon ustasıdır. 2004 yılında melodik perküsyonlara yönelen Güngör, Almanya’da enstrümantal bir albüm çıkardı ve 2009 yılında Aqua drum adlı yenilikçi enstrümanı üretmeye başladı. Aquadrum-pro 11, melodik perküsyon ailesinin kanun gibi akordu değiştirilebilen ilk enstrümanı olarak öne çıkıyor. Güngör’ün ürettiği enstrümanlar, müzik terapilerinden sanat eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.

3 Eylül Salı akşamı, Gümüşlük sahilinde gerçekleşecek bu özel konserde, Erkan Oğur ve Deniz Güngör’ün büyüleyici performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşanacak. Bu benzersiz buluşmayı kaçırmayın!