Küresel gümüş piyasalarında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor.

Eylül başında onsu 42 dolardan işlem gören gümüş, son altı haftada %20’den fazla yükselerek 9 Ekim’de 51,23 dolar seviyesine ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek fiyatı anlamına geliyor. Ancak hızlı fiyat artışı, fiziksel arzda ciddi bir sıkışıklığı da beraberinde getirdi.

Fiziksel arz hızla daralıyor

Japonya Kıymetli Madenler Birliği (JBMA) Direktörü Bruce Ikemizu, Londra piyasasında bir ay vadeli gümüş kiralama oranının %39,2’ye kadar yükseldiğini açıkladı.

Bu oran, piyasada fiziksel gümüş arzının ne kadar daraldığının somut göstergesi.

Batı’daki büyük metal borsalarında yapılan işlemlerin büyük kısmı gerçek teslimata dayanmayan “kâğıt gümüş” kontratlarıyla yürütülüyor. Ancak son haftalarda yatırımcılar fiziksel teslimat talebini artırınca, sistem ciddi şekilde tıkanmaya başladı.

“Batı piyasalarında arz talebi karşılayamıyor. Fiziksel teslimat isteyen yatırımcı sayısı hızla artıyor.”

— Bruce Ikemizu, JBMA

Panik büyüyor, stoklar eriyor

Batı merkezli borsalarda gümüş stokları hızla azalıyor. Ellerinde fiziksel metal bulunduran yatırımcılar artık ödünç verme veya takas işlemlerine yanaşmıyor.

Bu durum kiralama oranlarını daha da yukarı çekiyor ve piyasadaki paniği büyütüyor.

Uzmanlara göre bu süreç devam ederse, vadeli işlemlerde nakit ödeme sistemleri bile çökmenin eşiğine gelebilir.

Spekülatörler, “ellerinde olmayan gümüş” üzerinden açtıkları kısa pozisyonları kapatmakta zorlanıyor.

Çin ihracatı durdurdu, Batı sıkıştı

Dünyanın ikinci büyük gümüş üreticisi olan Çin, son haftalarda gümüş ihracatını tamamen durdurdu.

Pekin yönetimi, kısa vadeli gelir yerine stratejik rezervlerini korumayı ve yerli sanayisini desteklemeyi tercih etti.

Batı ülkeleri ise uzun süredir düşük fiyat dönemlerinde stratejik stok yapmadığı için bugün ciddi arz sıkıntısıyla karşı karşıya.

Analistlere göre bu durum, sanayi üretiminde aksamalara ve teslimat krizlerine yol açabilir.