Altın piyasaları, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü negatif yönlü bir açılış gerçekleştirdi. Hem iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş gözlenirken, ons altın da uluslararası piyasalarda %1'in üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor.
Yatırımcıların güvenli liman olarak tercih ettiği altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor.
Güncel altın fiyatları - 8 Mayıs 2025 Perşembe (Saat 10:00 itibarıyla):
|Ürün
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Saat
|Gram Altın
|4.138,16
|4.138,65
|-1,05
|09:44
|Çeyrek Altın
|6.621,06
|6.766,68
|-1,05
|09:44
|Cumhuriyet Altını
|26.484,00
|26.983,97
|-1,05
|09:44
|Altın/Ons (USD)
|3.355,50
|3.356,34
|-1,02
|09:59
Aylık ve Yıllık Performans Verileri:
Gram Altın (TL):
-
Aylık değişim: +133,82 TL (%3,34 artış)
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Yılbaşından bu yana: +1.143,9 TL (%38,20 artış)
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Son 1 yılda: 2.394,10 TL'den 4.138,65 TL'ye çıkarak %72,87 değer kazancı
Ons Altın (USD):
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Aylık değişim: +91,07 USD (%2,81 artış)
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Yılbaşından bu yana: +690,05 USD (%26,14 artış)
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Son 1 yılda: 2.308,85 USD'den 3.330,27 USD'ye yükselerek %44,24 değer kazancı