Altın piyasaları, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü negatif yönlü bir açılış gerçekleştirdi. Hem iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş gözlenirken, ons altın da uluslararası piyasalarda %1'in üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor.

Yatırımcıların güvenli liman olarak tercih ettiği altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor.

Güncel altın fiyatları - 8 Mayıs 2025 Perşembe (Saat 10:00 itibarıyla):

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın 4.138,16 4.138,65 -1,05 09:44 Çeyrek Altın 6.621,06 6.766,68 -1,05 09:44 Cumhuriyet Altını 26.484,00 26.983,97 -1,05 09:44 Altın/Ons (USD) 3.355,50 3.356,34 -1,02 09:59

Aylık ve Yıllık Performans Verileri:

Gram Altın (TL):

Aylık değişim: +133,82 TL (%3,34 artış)

Yılbaşından bu yana: +1.143,9 TL (%38,20 artış)

Son 1 yılda: 2.394,10 TL'den 4.138,65 TL'ye çıkarak %72,87 değer kazancı

Ons Altın (USD):

Aylık değişim: +91,07 USD (%2,81 artış)

Yılbaşından bu yana: +690,05 USD (%26,14 artış)

Son 1 yılda: 2.308,85 USD'den 3.330,27 USD'ye yükselerek %44,24 değer kazancı