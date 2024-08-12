12 Ağustos 2024 Pazartesi itibarıyla gram altın serbest piyasada 2.627,54 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 4.296,03 TL seviyesinden alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 2.437 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları

Bugün saat 10:00 itibarıyla serbest piyasada gram altın alış fiyatı 2.627,23 TL, satış fiyatı ise 2.627,54 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın ise 4.203,57 TL’den alınırken, 4.296,03 TL’ye satılıyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, özellikle ons altının değerindeki değişimlerden etkileniyor.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Cumhuriyet altını bugün 17.132 TL’den işlem görüyor. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değer kazanmaya devam ediyor.

Altının aylık ve yıllık performansı

Gram altın, Ağustos ayının ilk gününe göre yüzde 1,12 değer kazanarak 29,22 TL artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ise gram altın yüzde 34,47 oranında değer kazandı. 1 Ocak 2024'te 1.953,99 TL olan gram altın, bugün 2.627,54 TL seviyesinde.

Ons altının performansı

Altının ons fiyatı ise yılbaşından bu yana yüzde 19,36 artış gösterdi. 2024 yılının başında 2.041,49 dolar olan ons altın, şu anda 2.437 dolardan işlem görüyor. Ancak, bu ayın başına göre ons altın yüzde 0,39 oranında bir değer kaybı yaşadı.

Yatırımcılar için uyarılar

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir konu. Özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketlilik karşısında dikkatli olmalı ve piyasa trendlerini yakından izlemelidir.