Güncel olarak brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda 84,31 dolardan işleme alınıyor. Cuma gününü 81,79 dolardan kapatan brent petrol, anlık olarak 84,33 dolar seviyesine ulaştı.

Brent petrolün varil fiyatı, 84,33 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,71 dolardan alıcı buldu.

Fed etkisi büyük

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faizlerin bir süre daha yüksek seyredeceği düşüncesi, piyasa oyuncularının petrol talebini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.

Bir diğer yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimler arzı sekteye uğratabileceği endişesini artırarak fiyatları yükseltiyor.

Uzmanlar tarafından, brent petrolde teknik olarak 84,21 ile 84,51 dolar aralığının direnç, 83,75 ile 83,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği söyleniyor.