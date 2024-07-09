Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dün yaşanan yükselişin ardından hafif bir düşüşle 85,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değişim, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Brent petrol ve WTI fiyatları

Dün 86,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise saat 09:47 itibarıyla Brent petrolün varili kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 85,72 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 82,25 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalarda etkili olan faktörler

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan birçok faktör bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali, petrol fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD'de geçen hafta açıklanan veriler, ekonomik yavaşlamanın devam ettiğine ve ülkede talebin zayıfladığına işaret ediyor. Bu durum, petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

FED'in yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönemde atacağı adımlar ve sözle yönlendirmeleri, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bu yönlendirmeler, petrol fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir. Ayrıca, perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor. Enflasyon verileri, Fed'in gelecekteki faiz kararları ve ekonomik politikaları konusunda önemli ipuçları sağlayabilir.

Küresel ekonomik durum ve petrol talebi

ABD'de ekonomik yavaşlamanın devam etmesi ve talebin zayıflaması, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin genel durumu ve talep seviyelerinin, petrol piyasalarında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Ekonomik verilerin ve Fed'in açıklamalarının, petrol fiyatlarının seyrini belirlemede kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.