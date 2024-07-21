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Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.

Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü 'ne düştü.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobil deki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

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