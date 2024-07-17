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Restoran çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını anlatan Kotan, "Yangın sönmeyince ekiplere haber verdiler. Orman Bölge, TOMA, itfaiye ve AFAD ekiplerimizin yardımıyla havadan ve karadan yangına müdahale edildi. Yangın sönmüş durumda, soğutma çalışmaları yapılıyor, çok geçmiş olsun." dedi.

Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranın baca kısmında yangının başladığını söyledi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, helikopter ve arazözlerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uluç Mahallesi'nde Hayat Park'taki ormanlık alanın içindeki bir restoranın baca kısmında yangın çıktı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman lık alandaki bir restoranda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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