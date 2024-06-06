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Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz , 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı .

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