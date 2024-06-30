BURSA (AA) - Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere, bölgede yaşayanlar da destek oluyor.

Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanlar alandan tahliye edildi.

- Söndürme çalışması 4 helikopterle takviye edilecek

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere, üniversite içinde bir yaşam alanı olduğu için ekiplerin çok hızlı hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yangına 2 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahalenin de devam ettiğini bildiren Demirtaş, "Gelmekte olan 4 helikopterimiz var. Onlarla acil bir şekilde inşallah kısmet olursa müdahale edersek ben yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Eski hızında değil ama yine tabii bu rüzgarın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını da tahmin edemiyoruz. Onun için hızlı bir şekilde bizim bu yangını kontrol altına almamız lazım." diye konuştu.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını anlatan Demirtaş, "Hastaneyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Ancak yurtlarımız şu an tamamen boşaltıldı." dedi.