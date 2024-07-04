BURSA (AA) - Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Zaman zaman dolu yağışı etkisini artırırken, sağanak nedeniyle Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresinde park halinde bulunan bir araç su altında kaldı.

Osmangazi ilçesi Teferrüç Mahallesi 2. Aydın Caddesi'nde dere taşması sonucu yığılan molozlarla çok sayıda araç sürüklendi.

Sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araç içinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Bölgedeki bir kişinin, aracı sürüklenmesin diye iple bağladığı görüldü.

- Nilüfer Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, suda sürüklenen cesedi Alemdar Mahallesi yakınlarında kıyıya çıkardı.

Yağış nedeniyle suya kapılan birine ait olup olmadığı araştırılan ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- "(Suda bulunan ceset) Daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir"

Vali Mahmut Demirtaş da cesedin bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, saat 14.30'dan sonra şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

Demirtaş, metrekareye 40 kilogramın üzerinde sağanak düştüğünü belirterek, 500'den fazla su baskını ihbarının yapıldığını kaydetti.

Belediyeler, AFAD, DSİ ve kamu kuruluşlarının harekete geçtiğini anlatan Demirtaş, "Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir ama olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken." ifadesini kullandı.

Demirtaş, kent genelindeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, bittiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.



