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"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.

Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından tankere müdahale edecek. Gemi, kurtarma çalışmasının ardından buradan alınıp uygun bir alana çekilecek.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Düzce ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu