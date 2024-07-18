İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.



Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Ekipler, yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.

- "Rüzgar sürekli yön değiştiriyor"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Duman, yangının yerleşim alanlarından uzak olduğunu ve tahliye durumu bulunmadığını, yabani hayvanları yangından uzaklaştırmak için de çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.