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Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

- Evler, oteller ve barınak boşaltıldı

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangın ına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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