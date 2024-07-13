MUĞLA (AA) - Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kazada 11 yaşındaki Melisa G. olay yerinde Necla D. (57) ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralananların sayısı ise 9'u ağır 35'e yükseldi. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, yaptığı açıklamada, midibüsün Denizli'den Akyaka'ya geldiğini belirterek, "Midibüsün fren sorunundan dolayı Akyaka girişindeki fırının önünde yan yatıp duvara çarpması sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğumuz hayatını kaybetti. Ona Allah'tan rahmet ailesine de sabırlar diliyorum. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik. Destek veren tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kazayı gören Sena Manas isimli bölge sakini ise sesi duyunca çok korktuğunu belirterek, kaza sırasında çok yüksek bir sesin çıktığını söyledi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

- Muğla Valiliğinden de açıklama yapıldı

Öte yandan Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "13.07.2024 Cumartesi günü saat 09:20 sıralarında Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız vefat etmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapanan Akyaka girişi ise araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



