SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı.

İki fabrikada da bebek bezi, kedi kumu, ambalaj malzemesi gibi yoğunluğu plastik olan ürünlerin üretildiği öğrenildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Vali Tavlı, AA muhabirine, sabah erken saatlerde çıkan yangına tüm itfaiye ekiplerinin müdehale ettiğini ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.