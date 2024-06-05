İSTANBUL (AA) - ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Büyükelçilik çevresine konuşlandırılan ordu birliklerinin çevrede inceleme yaptığı ve "bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.



Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada da büyükelçiliğin girişine yakın bir yerde, "hafif silahlarla ateş açıldığı" bildirildi.

Açıklamada, "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnan'daki kolluk kuvvetleriyle yakın temasın sürdüğü kaydedildi.