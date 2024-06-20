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Otopsi işleminin ardından çocuğun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Çocuğun cenaze si daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Söğüt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. Söğüt, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

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