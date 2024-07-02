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Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve arazözler de destek verdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrika sında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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