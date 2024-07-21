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Ailenin yakınlarının gözyaşı dökerek takip ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprü den baraj gölü ne düşen otomobil deki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor.

Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

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