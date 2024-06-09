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Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangın ı havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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