ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: aa