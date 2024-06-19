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Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.

Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın tıra da sıçradı.

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