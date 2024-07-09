İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla Aliağa Gümrüğü'nde ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 139 şüpheli tespit edildi ve 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon sabah saatlerinde gerçekleşti ve 77 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri de var

Gözaltına alınanlar arasında 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 farklı gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı ve yöneticisi, 15 şirket müdürü ve 47 şirket çalışanı bulunuyor. Operasyonda, 16 kamu görevlisi de dahil olmak üzere 77 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları

Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla başlatılan soruşturma, İzmir'de büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin, adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.