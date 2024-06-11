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Yaklaşık 15 yıl önce çıkan yangında da işletme zarar görmüştü.

Ekipler yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için incelemelerini sürdürüyor.

Ekiplerce bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Taşkınlık yapan insanlar plajlardan nasıl uzak tutulur?

Taşkınlık yapan insanlar plajlardan nasıl uzak tutulur?

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye , sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yazır Mahallesi'nde Olympos Antik Kenti yakınındaki Kadir Kaya'ya ait "Kadir'in Ağaç Evleri" adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde turistik işletmede çıkan yangın da çok sayıda bungalov ev zarar gördü.

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