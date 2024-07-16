Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralı lardan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda muavin Gökhan Cansızkaya (39) hayatını kaybetti, şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

İ.Y'nin kullandığı 07 AK 738 plakalı Akdeniz Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüs ünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.