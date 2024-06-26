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Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken alevlerin arasında kalan bir arazöz yanarak kullanılmaz hale geldi.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

Behram köyündeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kent i'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangın a havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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