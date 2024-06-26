ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Behram köyündeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.
Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken alevlerin arasında kalan bir arazöz yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: aa