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Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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