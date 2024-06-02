İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bina faciasında enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından açıklama yaparak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"İlk incelemelerde 1,5 kat kaçak eklendi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan ilk incelemelerde binanın 36 yıl önce inşa edildiğini ve daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş olduğunun tespit edildiğini belirtti. Binanın 1988 yılında inşa edilmesine rağmen mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, ayrıca deniz kumu kullanıldığı ve sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı ifade edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerine devam ettiği ve gelişmelerin anbean takip edildiği bildirildi.

Suçlu gözaltına alındı!

İstanbul'da Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöken 3 katlı bir binanın ardından, 1 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan trajik olayın ardından, binanın sahibi gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılığın görevlendirdiği 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelerine başlayacağı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan işlem yapıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.