Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin müdahalesiyle Karesi ve Burhaniye ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bandırma ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

Eski Çevre Bakanı Akçalı'nın vefat eden eşi toprağa verildi

Eski Çevre Bakanı Akçalı'nın vefat eden eşi toprağa verildi

Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.

Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

Bandırma'nın Danaveli Mahallesi, Karesi'nin Fethiye Mahallesi ve Burhaniye'nin Yunuslar Mahallesi'nin kırsal alanlarında ot yangını çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda çıkan yangın lardan ikisi kontrol altına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.