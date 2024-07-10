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Yangın, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 18 araç ve 60 personelle yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Altıeylül ilçesi Akarsu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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