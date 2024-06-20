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Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü nce olay yerine ekipler sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisi nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangın ın söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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