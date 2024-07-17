BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.