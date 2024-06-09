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Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, otobüsün yedek şoförü olan 44 yaşındaki Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis-Van kara yolunun 53. kilometresi Koruklu Köyü yakınlarında, Mehmet Acar idaresindeki 01 FY 536 plakalı kamyon, Faruk Serçe yönetimindeki Vangölü Turizm firmasına ait 65 NK 024 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolcu otobüs ü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

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