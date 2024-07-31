Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

Gündoğan Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 uçak ile müdahale edildi. Yoğun müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Belediye ekiplerinden çalışmalara destek

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bodrum Belediyesi ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek vererek, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personel ve araçlarıyla önemli katkı sağladı.