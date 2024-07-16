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Dumandan etkilendiği öğrenilen 2 itfaiye eri ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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