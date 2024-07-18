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İki helikopterle havadan, 25 araç ve 87 personel ile karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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