Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Türkmenli ve Sarıdüz köylüleri, traktörleriyle arazideki çalışmalara destek verdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu 4 yangın uçağı, 3 helikopter, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

İlçeye bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın , havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.