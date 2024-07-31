İzmir'in Çeşme ilçesinde, Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda çıkan yangın, yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının büyümesinin önüne geçildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden hızlı bir şekilde harekete geçildi. Bölgeye 3 uçak ve 5 arazöz gönderildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle yangının büyümesi önlendi ve kontrol altına alındı.

Yangın tamamen söndürüldü

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Yangının sebep olduğu hasarın detayları ise yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından açıklanacak.