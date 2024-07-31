Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Kavşit Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede büyük bir alanı etkisi altına aldı. Yangının büyümesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına etkin bir şekilde müdahale etti

Müdahaleye 25 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 189 personel karadan, 7 helikopter ve 6 uçak havadan katıldı. Ekipler, alevlere hem karadan hem de havadan etkin bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

35 hektar alan zarar gördü

Yangın sonucunda 35 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.