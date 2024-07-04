ÇORUM (AA) - Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 dekar ağaçlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: aa