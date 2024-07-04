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İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye si ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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