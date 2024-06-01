Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım. Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık.

"Şeriatın kestiği parmak acımaz. Aynı tavrı muhalefetten de bekleriz"

Terör hukuk dışıdır. Sırtını terör örgütlerine dayamak hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Bizim hukuk karşısında boynumuz kıldan incedir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Aynı tavrı muhalefetten de bekleriz. Onların da hukuka saygı duymasını istedir. Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duyulmasıdır. Bizden hukuksuzluk karşısında kimse yumuşak bir tavır beklemesin. Özgürlükleri kısıtlamaya yönelik girişimler karşısından bizden kimse yumuşak tavır beklemesin. Terör, terörist, terör örgütünü destekleyenler karşısında, teröre sırtını dayayanlar karşısında, bölücüler, FETÖ'cüler karşısında kimsen bizden yumuşak tavır beklemesin. Biz işte ana muhalefetten de muhalefetten de bunu bekliyoruz. Türkiye'nin bazı meselelerinin siyaset üstü yaklaşımla ele alınması gerilimi zaten düşürecektir. Milletimiz bizden sandıkta kendisini temsil yetkisi verdiği siyasetçilerden ortak zeminde bir araya gelip derdine derman olmamızı bekliyor. Terör karşısında iktidarı muhalefeti ortak tavır geliştirebildiğinde, sadece gerilim düşmekle kalmayacak, terör de tamamen miadını dolduracaktır.

"Dar alanda siyaset yapılmaz"

Darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü anayasa ile değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek inşallah ülkemizin bahtı da değişecektir. Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında savunma ve başkalarına karşı koruma hususunda siyasi kimliklerin önüne geçebilirsek bu 85 milyonun her bir ferdine yarayacaktır. Dar alanda siyaset yapılmaz. Dar alanda siyaset yapılmaz. Bir eliyle tokalaşan diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıda bulunan aktörlerle diyaloga varız, hazırız"

Milletimizin umutlarını artıran siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ömürlü olmamasını temenni ediyoruz. Her konuda aynı düşünmek, konuşmak zorunda değiliz. Siyaset ve sosyal farklılığımız zengiliğimizdir. Yöntemlerimiz, uslüplarımız farklı olabilir. Hepimiz Türkiye'nin büyümesini daha fazla refaha ulaşmasını istiyoruz. Bunun önünde her ne varsa ortak tavır göstermemiz kaçınılmazdır. Türkiye'nin 10 yıldır ayağına pranga olan sorun terördür. Teröre karşı ortak tavır koymadan Türkiye'yi daha ileriye götüremeyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak özgürlüklerin gelişmesine, demokrasinin standartlarının yükselmesine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıda bulunan aktörlerle diyaloga varız, hazırız.

"Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacak"

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Ekonomimiz Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyüdü. Ekonomi verileri güzel gelmeey devam ediyor. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacak.

"Hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz"

Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, somut tedbirler alan tek ülkeyiz. İsrail ile ticari işlemleri durdurduk. Vatanlarını savunan kahraman Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz. Tek başımıza kalsak da inşallah bu vicdanlı onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.