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Ekipler tarafından Salih'in cesedine ulaşıldı. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için cenaze Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencin izine rastlanmaması üzerine çayda, bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaya, AFAD , Sahil Güvenlik , AKUT , MAG ve İHH ekipleri de destek verdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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