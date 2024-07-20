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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Özperçin'in dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.

ADIYAMAN (AA) - DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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