Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangına 3 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ile 2 ilk müdahale, 6 su ikmal, 3 itfaiye, 9 hizmet aracı, dozer ve 340 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

Kızılköy yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.