İSTANBUL (AA) - Fatih'te sürücüsünün sahilde park etmek için manevra yaptığı sırada denize düşen otomobil, sudan çıkarıldı.
Ayvansaray Haliç'te Murat G, 35 ABS 704 plakalı otomobilini sahilde park etmek istedi.
Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Haliç'e düştü.
Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya atarken polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla denizden çıkarılan araç otoparka çekildi.
Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: aa