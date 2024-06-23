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Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücü, son anda kendisini araç tan dışarıya atarken polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı

Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Fatih'te sürücü sünün sahilde park etmek için manevra yaptığı sırada deniz e düşen otomobil, sudan çıkarıldı.

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