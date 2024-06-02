Yangın, Foça ilçesinin eski çöp döküm alanında saat 14:00 sularında başladı. Hızla yayılan alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki makilik alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de yetkililer, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi

İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında 10 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 2 helikopter kullanıldı. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın, yaklaşık 2,5 saatlik bir mücadele sonrası kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, yangın alanında soğutma çalışmaları başlatıldı. İtfaiye yetkilileri, yangının tekrar alevlenmemesi için bölgede 24 saat boyunca nöbet tutulacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.