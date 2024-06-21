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Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 5 hektar tarım arazisi, 10 dönüm ormanlık alan, barınma merkezindeki 2 konteyner ve bir yakıt deposu zarar gördü.

Yangının bir kısmını etkilediği barınma merkezindeki Suriye uyruklu düzensiz göçmenler ise bulundukları alandan araçlarla tahliye edildi.

Ekiplerin iş makinaları ile yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir ve Nizip Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle yangın yakında bulunan Geçici Barınma Merkezi'ne sıçradı.

Kırsal Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Geçici Barınma Merkezi'ne sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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