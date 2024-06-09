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Yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ordu'da serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Ordu'da serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Kentte etkili olan yağışın ardından Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

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